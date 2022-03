Val Petronio: "Ricerche minerarie, anche la Regione faccia ricorso" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Gruppo PD Regione Liguria

“Le Amministrazioni comunali di Sestri Levante, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Maissana hanno deliberato di impugnare il provvedimento del MITE sull’autorizzazione alla ricerca mineraria, e anche Legambiente sosterrà il ricorso. Un segnale importante nei confronti di una vicenda che crea grande preoccupazione. Ho scritto all’Assessore competente Scajola per chiedere anche a Regione Liguria di sostenere l’impugnativa al provvedimento, d’intesa con i Comuni e le comunità locali. Regione Liguria si già espressa in maniera contraria insieme alle Amministrazioni Comunali interessate, a Città Metropolitana, all’ente Parco dell’Aveto, una contrarietà ribadita in modo unanime del Consiglio Regionale a fine anno”, dice Luca Garibaldi, Capogruppo del Partito Democratico -Articolo Uno In Consiglio Regionale in merito alla decisione dei Comuni del Tigullio di presentare ricorso contro il decreto del MInistero della Transizione Ecologica di concessione della ricerca mineraria in Val Graveglia, Val di Vara e Val Petronio.

“La ricerca minerarie e il potenziale sfruttamento del territorio – conclude Garibaldi – andrebbero assolutamente in contrapposizione con il percorso che quella aree stanno portando avanti da molto tempo. Un percorso fatto di sostenibilità, valorizzazione del paesaggio e tradizioni locali. Per questo sollecito anche Regione Liguria a ricorrere contro il Ministero della Transizione Ecologica”.