Turismo: dal primo maggio via il green pass; mascherine fino al 30 aprile - LevanteNews

Gli operatori turistici tirano un respiro di sollievo. Il decreto Draghi è un segnale in vista della stagione turistica anche se il covid non è ancora completamente debellato. La mascherina si dovrà indossare secondo le attuali regole fino al 30 aprile, ma dall’1 maggio non sarà più necessario avere il green-pass. Tornerà al 100% la capienza in stadi e discoteche. Abolite anche le quarantene. Potranno riprendere le sagre. Il lavoro da casa potrà essere prorogato fino alla fine di giugno.

Gli operatori turistici sperano così di inaugurare una stagione alla grande, anche se le liberalizzazioni spingeranno molti italiani a riprendere i viaggi all’esterto. Sulla redditività della stagione estiva avrà anche un peso l’evolversui della guerra in Ucraina.