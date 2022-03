Sori: "E' polemica: dal tetto della piscina al semaforo di via Somma" - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Sori Mario Reffo

Durante il Consiglio comunale – al punto 2 dell’ordine del giorno – si è approvato un importante accordo di collaborazione tra il nostro Comune e quelli di Recco ed Avegno.

La delibera oggetto di votazione da’ la possibilità ai tre comuni di richiedere contributi ‘al fine di favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale’ che apre la possibilità di ricevere fondi attraverso il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza ed aprirebbe ad una soluzione molto importante per il rifacimento del tetto della piscina comunale di Sori “per il nostro comune questo significherebbe, qualora il contributo venisse erogato ovviamente, il poter procedere al rifacimento della copertura della piscina comunale, consentendo così il ritorno in funzione della struttura stessa, con tutte le attività ivi praticate” dichiara il Sindaco Mario Reffo che prosegue “pensiamo che questa sia una grande opportunità per far rinascere il nostro importante impianto sportivo, che fa da volano anche per il commercio sorese. La nostra ferma intenzione è quella di preservare lo sport e l’associazionismo a Sori, ma i costi del rifacimento della piscina sono ingenti: parliamo di oltre 2,5 milioni di euro e per il Comune è una cifra enorme che non può essere stanziata con facilità, anzi. Dobbiamo rivolgerci a finanziamenti esterni e quello del PNRR è lo strumento migliore. Per questo motivo abbiamo convocato un Consiglio Comunale veloce per poter approvare ed iniziare le pratiche per fare richiesta di questi fondi”.

“L’approvazione dell’accordo con i Comuni di Recco ed Avegno segna un importante passo e ci può dare l’occasione di intervenire sulla piscina di Sori – commenta l’assessore allo sport di Sori Luca Pittore – fin da subito abbiamo iniziato a lavorare per ci restituire la piscina a Sori e la propria casa alla Rari Nantes che ha profuso innumerevoli sforzi per garantire la continuità del servizio dedicato allo sport. Come già detto in Consiglio, colgo nuovamente l’occasione per porgere a nome di tutta la maggioranza un sentito ringraziamento ai Sindaci Carlo Gandolfo e Franco Canevello, che hanno immediatamente accettato l’accordo per ridare vita alla piscina di Sori. Sappiamo tutti quanto è importante per i nostri cittadini ma anche per tutti gli utenti dei Comuni limitrofi”

Il gruppo di maggioranza sperava che ci fosse l’unanimità su questo provvedimento vista la sua importanza per il bene di Sori, ma la minoranza ‘Sori2020+’ invece di votare a favore della delibera si sia astenuta accampando motivazioni speciose.

Dopo questa brutta pagina di politica per Sori assistiamo ad un’altra che non possiamo che definire strana se non ambigua: la strenua battaglia con anche prese in giro di cattivo gusto per l’astensione che il gruppo di maggioranza ha espresso sulla mozione di Sori2020+ riguardo

<<…le condizioni di traffico conseguente all’installazione del semaforo di via Donato Somma a Nervi…>> alla quale il gruppo di maggioranza ha espresso l’astensione motivandolo in due sostanziali maniere: il Comune di Sori non ha gravi ripercussioni sul traffico che invece sono visibili dal Comune di Bogliasco, molto attivo nella protesta, quindi siamo marginalmente esposti a rischi, ma soprattutto perché quel semaforo non è ancora definitivo e il combinato di queste due cose ci fa essere la maggioranza attendista.

“Però ci è sembrato giusto approfondire il tema – commenta il gruppo consiliare unitariamente – e visti gli ottimi rapporti che abbiamo con l’amministrazione di Genova abbiamo chiesto in maniera informale lo stato dell’arte. Con estrema cortesia un amministratore del Comune di Genova ci ha fatto delle osservazioni assolutamente corrette fornendo anche prove di analisi come quella del traffico veicolare infrasettimanale rapportato con quello feriale che, stranamente, è paritetico o molto simile. A cosa si debba questo non è chiaro saperlo, ma – ci è stato spiegato – potrebbe essere dovuto alle restrizioni causate dai provvedimenti a limitazione delle peste suina che provocano spostamenti di flussi dall’entroterra alla costa. Una spiegazione convincente che noi abbiamo riportato nella risposta data in aula. E li è scoppiata l’incomprensibile accanimento della minoranza verso una delle tante cause in analisi dal Comune di Genova, da noi riportate, sulla questione. Sinceramente non capiamo se la preoccupazione del gruppo di minoranza fosse per il Comune di Sori o per la sorte del Comune di Bogliasco del Sindaco e Deputato Pastorino o se sia l’ennesima scusa per fare campagna elettorale a scapito dei cittadini”.