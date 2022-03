Sestri: emergenza Ucraina, una foto per la pace - LevanteNews

Dall’Ufficio Comunicazione, Turismo, Sestri Levante

Sono 60 gli scatti esposti in sala Riccio, al piano terra della sede comunale di piazza Matteotti. Sessanta foto che ritraggono le bellezze del nostro territorio: dai paesaggi ai dettagli, da giochi di luce a piccoli animali colti di sorpresa da un obiettivo attento. È questo il contenuto della mostra Ucraina: una foto per la pace, nata dalla collaborazione fra l’associazione di promozione culturale e sociale Carpe Diem e gli assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Sestri Levante in sinergia con Mediaterraneo Servizi.

Sabato 19 e domenica 20 marzo, il palazzo comunale terrà le porte aperte a tutti coloro che vorranno visitare la mostra e, se capita perché no, acquistare uno degli scatti in esibizione. Lo scopo dell’iniziativa, infatti, è contribuire attraverso la fotografia, un’arte capace per sua natura di veicolare in modo efficace e diretto messaggi potenti, alla causa ucraina in un momento storico delicatissimo.

I visitatori potranno infatti portare a casa con sé la foto che più apprezzano a fronte di una donazione libera. Il ricavato verrà devoluto all’associazione La Baia delle Favole ODV, parte della rete di supporto a favore delle persone provenienti sull’Ucraina in arrivo sul nostro territorio e dalla sua fondazione attiva nell’accoglienza e nella solidarietà.

La mostra, che ospita le opere di 30 fotografi del territorio, sarà visitabile dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Un ringraziamento speciale da parte dell’associazione Carpe Diem va allo studio fotografico Foto Borasino di Flavio Stagnaro e a Emilio Sala Cornici di Lavagna, che hanno sostenuto all’iniziativa offrendo i servizi di stampa e le cornici per gli scatti a titolo gratuito.

«In un momento così difficile, complicato e preoccupante è veramente un grande valore vedere un’associazione culturale che con sensibilità si impegna contribuendo attivamente – commentano l’assessora alla Cultura Maria Elisa Bixio e l’assessora Lucia Pinasco -. Le bellissime fotografie, riprodotte ed incorniciate, diventano così non solo un contributo economico ma anche la memoria di un momento e di un grande gesto d’amore. Gesti spontanei che caratterizzano la nostra città che sempre si è trovata pronta quando la storia ci ha chiamato a dure prove e dalle quali non si è mai sottratta. Così come l’Associazione Baia delle Favole che farà da tramite con la popolazione di questa terra colpita, con una particolare attenzione al mondo dell’infanzia. Un mondo che i tanti nostri concittadini conoscono bene da tanto tempo. Il nostro ringraziamento va per questo a Roberto Montanari e a tutti i soci di Carpe Diem che metteranno a disposizione la loro arte e la loro sensibilità e all’Associazione Baia delle Favole che da sempre si prodigano per aiutare questi bambini che sono entrati nel nostro cuore».