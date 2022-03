'Santa': Festa della Primavera, Giancarlo Dughera è il nuovo Abate - LevanteNews

Con il ritorno della Festa di Primavera, Santa Margherita ha ritrovato il clima scanzonato e gioioso che è necessario vivere per mettersi alle spalle, per qualche ora almeno, la pandemia, la crisi economica e la guerra in Ucraina che tanto ci coinvolge non solo emotivamente.

Anche la Festa della Primavera tuttavia ha i suoi momenti di ufficialità. Questa sera Andrea Bernardin, presidente del Comitato della Primavera organizzatore della festa, ha ringraziato l’Abate uscente Osvaldo Favale, presidente Acli provinciale che per trent’anni ha svolto il ruolo con impegno e ha salutato il nuovo Abate, l’imprenditore Giancarlo Dughera, membro da decenni del Comitato e titolare della Cofi che produce tubi flessibili e giunti non infiammabili.

Andrea Bernardin ha manifestato a Favale il ringraziamento di tutto il Comitatio e a Dughera un grandissimo augurio.