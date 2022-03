'Santa': Circolo Arci, RosAcustica + Misentotale in concerto - LevanteNews

Dal Circolo Arci Orchidea

Sabato 26.03.2022

RosAcustica + Misentotale in concerto!

Primo appuntamento della rassegna in collaborazione con l’etichetta Lilith Label!

Evento FB: facebook.com/events/1302215263608577/

Ore 21.30: apertura Circolo

Ore 22.00: concerto

Ingresso € 9,00 – riservato ai soci Arci.

Chi è sprovvisto di tessera può iscriversi all’ingresso.

Costo tessera € 10,00.

Si consiglia la prenotazione

Mail: arcisanta@gmail.com

RosAcustica (Dark – Pop acustico)

I RosAcustica nascono nel 2016 a Genova, dall’incontro di Sara Sgambelluri (voce, chitarra) e Roberto Barzotti (chitarra). Dopo diverse esperienze musicali, si conoscono nel 2014 durante la collaborazione all’interno di una band e decideranno di proseguire il loro percorso come duo acustico. Sara scrive le sue prime canzoni, Roberto la musica e ne cura gli arrangiamenti. Il risultato della commistione dei loro approcci, più melodico quello di Sara, più nineties quello di Roberto, è un pop acustico venato a tratti di accenni quasi dark, a cui la voce calda di Sara regala intensità.

“Castelli di carta” è la loro opera prima, album che racchiude dentro di sè istantanee di vita passando per ricordi, rimpianti, desideri e speranze. Esce ufficialmente il 21 marzo 2022 per Lilith Label, su tutte le piattaforme digitali e come disco fisico. Quella del 26 marzo al Circolo Arci Orchidea sarà la prima data di presentazione del lavoro.

Misentotale (indie folk)

Canzoni, voce e chitarra, violoncello, legno e lucine e un mondo sonoro che si ispira all’ universo indie folk.

Misentotale è il nome di un progetto musicale nato ormai otto anni fa ma che in tutto questo tempo ha cercato la sua strada per proporsi consapevolmente a tutti. L’ha cercata suonando, registrando, distillando l’idea sonora dalla musica inevitabile per noi, quella che rimane mentre il tempo passa. Un nome scelto in un momento nel quale non si sapeva ancora cosa sarebbe stata la musica a cui saremmo andati incontro e per non chiudersi nessuna porta ecco “ mi sento tale” cioè qualunque cosa senta in questo preciso momento. Oltre che un nome una bella assicurazione sulla libertà. Da allora tanti concerti, tante canzone scritte, alcuni concorsi, anche qualche vittoria e due singoli rilasciati: “Schiena contro schiena” e “Cambio di stagione”. Dopo tutto questo lavoro il primo Ep è pronto e vedrà la luce nella prima metà del 2022, per Lilith Label.

Pronti per partire per questo che oltre che nuovo sarà il nostro primo vero viaggio, ecco Misentotale.

In ottemperanza alle disposizioni dell’attuale normativa, l’accesso al Circolo sarà consentito solo se in possesso di Certificazione Verde Covid-19 “Green Pass” ottenuto con vaccinazione o guarigione.

Circolo Arci Culturale Polivalente Aps “Orchidea”

Via delle Rocche 31

Santa Margherita Ligure

facebook: www.facebook.com/CircoloArciOrchidea