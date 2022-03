Regione: il calendario delle Commissioni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

lunedì 21 marzo 2022, alle ore 14

argomento:

Approfondimento in merito al servizio di elisoccorso. Sull’argomento si svolgeranno le

audizioni dei direttori generali di A.Li.Sa., ASL liguri, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e Istituto Giannina Gaslini, Direttore 118 Liguria, Coordinatore Dipartimento interaziendale regionale DIAR Emergenza- Urgenza (DIAREU), Direttore regionale VV.F Liguria e Presidenti di Aeroporto di Genova, Riviera Airport e AirGreen).

***

5° Commissione: Controlli; Verifica attuazione leggi; Pari opportunità

martedì 22 marzo 2022, alle ore 16.30

ordine del giorno:

1) Approfondimento in merito all’impatto del PNNR sulla parità di genere. Sull’argomento si svolgerà l’audizione della Consigliera di Parità della Regione Liguria

2) Proposta di legge 29 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Istituzione del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza).

3) Proposta di legge 64 (Claudio Muzio): Integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza). Istituzione del “sostegno di libertà” per le donne vittime di violenza

***

4° Commissione: Territorio; Ambiente

giovedì 24 marzo 2022, alle ore 11

ordine del giorno:

1) Proposta di deliberazione 45: Comune di Bonassola (Sp) – Nulla osta alle varianti al PTCP contenute nel progetto di PUC

2) Proposta di deliberazione 46: Comune di Ventimiglia (IM) – Nulla osta alle varianti al PTCP correlate alle varianti al PUC oggetto dell’Accordo di Programma relativo all’ex Cava Grimaldi, in loc. Terre Bianche

***

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Giovedì 24 marzo 2022 – alle ore 15

argomento:

Audizioni in merito al completamento della linea ferroviaria Finale – Andora e alle ripercussioni per il settore agricolo e le aree che saranno coinvolte dal nuovo tracciato ferroviario. Le audizioni riguardano il Commissario straordinario per il completamento raddoppio linea Genova – Ventimiglia e potenziamento tecnologico e Amministratore delegato di RFI , il presidente della provincia di Savona e i sindaci dei Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, Finale Ligure, Giustenice, Laigueglia, Loano, Pietra, Ligure, Tovo San Giacomo, Villanova d’Albenga (ore 15.30); i presidenti di CIA, Confagricoltura e Coldiretti di Savona.