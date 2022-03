Recco: "Il nostro ricordo a tutte le vittime morte per Covid" - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo in occasione della Seconda giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus dichiara: “L’Amministrazione comunale di Recco ricorda i concittadini deceduti a causa del Covid, si stringe alle famiglie che hanno perso una persona cara, e ringrazia gli operatori sanitari, la pubblica assistenza Croce Verde e i tanti volontari che in questi due anni hanno saputo dare assistenza, solidarietà e vicinanza alle persone colpite dal virus”.