RASSEGNA STAMPA. Asl-4: contagi covid in risalita, ieri 130 nuovi casi - LevanteNews

Oggi, venerdì 18 marzo, auguri a Cirillo. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “L’avaro è come il porco, che è buono dopo morto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “In Asl 4 ieri 130 nuovi casi; 11 i pazienti ricoverati di cui 2 in terapia intensiva”; “Gulliver fa tappa a Borzonasca”. Ucraina: “Profughj a Montemoggio, la vita può ricominciare”; “La solidarietà della scuola”; “Bus Amt da Siret a Budapest”. Frodi a Pavia: sequestrati all’imprendiore Giancarlo Bolondi 120 immobili in tutta Italia tra cui 1 a Camogli in via Castagneto ed 1 a Moneglia in località Crovetta.

Casarza Ligure: Iml ancora in sciopero. Lavagna: la birra di Barassi con il luppolo vista mare. Chiavari: campionati italiani di geografia; la scuola Della Torre al top col suo video. Chiavari: incrocio in sicurezza tra i viali Millo, Tappani, Arata. Chiavari: “Raccontateci la storia delle staffette partigiane”. Chiavari: puliamo i sentieri nella Valle dei mulini.

Rapallo: burraco benefico. Rapallo: lupi avvistati a San Quirico. Rapallo: studenti del Politecnico di Milano al porto Riva che sarà materia di studio. Rapallo: Rosanna e Valentina, nuove portalettere.

