Pallanuoto M/ Su il sipario, è tempo di Camogli-Bogliasco - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Sono passati 3 mesi dalla partita d’andata. Una sfida all’ultimo respiro che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultima azione. Adesso, è arrivato il momento di riprovarci. “Affrontiamo la prima della classe e abbiamo voglia di fare una bella partita”, spiega Mister Angelo Temellini, “Purtroppo siamo reduci dall’ennesima settimana nella quale abbiamo avuto tanti problemi extra campo con acciacchi e influenze, ma ormai, sfortunatamente, questo non fa più notizia. Non voglio che le assenze diventino degli alibi per nessun motivo al mondo. Chi era presente si è allenato bene, abbiamo spinto forte tutta la settimana e sono curioso di vedere come la squadra interpreterà la partita. Affrontiamo un avversario che sta facendo benissimo e che non ha mai perso. Credo che dal canto nostro la parola più importante debba essere equilibrio. Il cuore in queste partite non basta. Spero in una bella partita e soprattutto mi auguro di non vedere gli strappi visti all’andata. Voglio che la squadra stia concentrata per tutta la durata del match e che ribatta colpo su colpo. È un derby, tra due squadre forti, quindi, sicuramente la partita sarà carica di adrenalina. Dobbiamo prendere tutto il buono che una sfida del genere propone, ma allo stesso tempo capire che è solo un passaggio che vale 3 punti“.