Lavagna: concorso pittorico "Ugo Sanguineti" riservato ai bambini fino agli 11 anni - LevanteNews

L’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna ha il piacere di presentare la prima edizione del Concorso Pittorico “Ugo Sanguineti” riservato ai bambini fino agli 11 anni.

Il Maestro Ugo Sanguineti è nato a Lavagna dove ha vissuto per molti anni, insegnante di tecniche pittoriche e cromatologia alla scuola degli artisti della fondazione A.Durini di Milano e per oltre trent’anni presente nelle più importanti rassegne pittoriche nazionali e internazionali. Cultore delle tecniche pittoriche tradizionali, come la tempera grassa all’uovo, intagliava legno e linoleum, incideva a bulino su metallo e pietra. Questo concorso è però dedicato all’uomo che lavorò per molto tempo insieme agli insegnanti delle scuole elementari tenendo corsi di educazione all’immagine, per far scoprire ai bambini il mondo colorato e felice del disegno.

Il tema di quest’anno è “Passaporto per le stelle: viaggiare, vivere e giocare nello spazio.” Il concorso è rivolto a tutti i bambini/e fino agli 11 anni di età e vuole stimolare la fantasia dei piccoli partecipanti di fronte ad un viaggio immaginario verso le stelle, la Luna e lo Spazio. L’iscrizione è gratuita, i disegni realizzati con tecnica libera ed eseguiti su cartoncino in formato A3 devono pervenire all’Associazione Agorà di Lavagna entro il 31 maggio 2022.

Il regolamento e la scheda di partecipazione sono disponibili nella pagina Facebook dell’Associazione Agorà di Lavagna, o possono essere richiesti alla mail lagoradilavagna@gmail.com o al numero 339 5916263.

Aspettiamo le opere dei piccoli artisti per farci viaggiare fra le stelle.

