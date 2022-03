Euroflora: festa del Papà, biglietto in vendita con uno sconto del 30% - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Euroflora

Conto alla rovescia per Euroflora 2022, le spettacolari floralies in programma a Genova, nei Parchi e nei Musei di Nervi, dal 23 aprile all’8 maggio. Un mondo di rarità e bellezza per tutta la famiglia, che insieme alla città e alla Regione si sta preparando per accogliere visitatori da tutto il mondo.

Solo per domani, sabato 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, Euroflora offre al pubblico un prezzo speciale sul biglietto di ingresso. Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani i biglietti saranno in vendita eccezionalmente con uno sconto del 30%, alla tariffa unica di 16 Euro + 1,50 Euro prevendita. Sarà possibile acquistare il biglietto direttamente sul sito ufficiale della manifestazione www.euroflora.genova.it, scegliendo in anticipo la data in cui immergersi nei colori e nei profumi di Euroflora.

La manifestazione si svilupperà su una superficie di oltre 8 ettari di giardini affacciati sulla scogliera e nei tre Musei – Wolfsoniana, Galleria d’Arte Moderna, Raccolte Frugone – le cui collezioni faranno da scenario a magnifiche composizioni floreali.

Numero chiuso giornaliero, già sperimentato con successo nell’edizione 2018, per garantire al pubblico una visita di qualità e standard di sicurezza elevati, perfettamente in linea anche con le normative vigenti.

Confermata la scelta di una mobilità sostenibile da e verso la manifestazione; il biglietto di Euroflora consente al visitatore di raggiungere la manifestazione, per tutta la giornata di validità dello stesso, utilizzando i mezzi della rete urbana integrata Trenitalia e AMT (escluso Navebus e Volabus) compreso il servizio di bus navetta (andata e ritorno) dal parcheggio di interscambio di Piazzale Kennedy alla stazione di Genova Brignole e le navette dai posteggi di Corso Europa per i pullman.

Informazioni utili

Orari di apertura al pubblico: Euroflora sarà aperta tutti i giorni da sabato 23 aprile a domenica 8 maggio dalle 8.30 alle 19.00. L’ultimo ingresso consentito è alle 18.

Biglietti di ingresso: il numero giornaliero dei biglietti disponibili sarà limitato. I biglietti possono essere acquistati esclusivamente sul sito www.euroflora.genova.it..

Visitatori disabili: Per i visitatori con disabilità saranno disponibili parcheggi in prossimità dei parchi di Nervi fino a esaurimento degli stalli dedicati. Gestione e prenotazione servizi: numero verde 800960404 – eurofloradisability@misericordie.org

Info biglietti: ticket@euroflora.genova.it