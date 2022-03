Cinque Terre: depuratore, la Comunità marinara chiede incontro ai sindaci - LevanteNews

Dalla Comunità Marinara Cinque Terre

Sono usciti sulla stampa in questi ultimi tempi diversi articoli a riguardo di un’ipotesi progettuale

che prevede lo smaltimento dei reflui fognari prodotti dalle 5 terre al depuratore della Spezia

attraverso il tunnel già esistente di Monasteroli.

A riguardo non si è ancora sentita in modo chiaro la voce degli amministratori delle 5 terre.

Questo perdurante silenzio ci preoccupa in quanto appare ormai chiaro che questa o altra ipotesi

progettuale non potrà essere finanziata tramite PNRR in quanto ormai in ritardo sui tempi.

È ormai palesata l’estrema urgenza non più derogabile di dotare l’intero comprensorio di un vero

ed efficiente sistema di depurazione. Le dichiarazioni e l’impegno che il Parco Nazionale delle 5 terre

sta mettendo in campo testimoniano, se ancora c’è ne fosse bisogno, questa gravissima carenza

strutturale.

Non vorremmo che dietro il silenzio dei nostri amministratori si celasse un non ben definito disegno

politico di parte o una mancanza di interazione tra le varie amministrazioni coinvolte.

Pur dando atto, che ultimamente nei tre comuni delle 5 terre, sono in corso lavori relativi alla

risistemazione e potenziamento degli attuali scarichi, degli allacci fognari, e del rifacimento di alcuni

tratti di fognatura, CM5T ritiene che queste opere non risolvano il problema alla radice, ma che

siano solamente lavori di manutenzione occorrenti per un normale funzionamento dell’esistente,

che dovrà essere garantito sino al raggiungimento del traguardo finale consistente in un vero

sistema di depurazione e di smaltimento dei reflui fognari.

La posizione di CM5T sul tema è sempre stata molto chiara: le scelte progettuali devono essere

proposte dai tecnici; la politica ha il compito di fare le scelta che ritiene più opportuna in tempi

rapidissimi.

Quindi, dopo aver avuto da remoto un lungo e costruttivo incontro con la Presidente del Parco

Donatella Bianchi sul tema depurazione, CM5T chiederà a breve analogo incontro con il Sindaco di

La Spezia, nonchè presidente della provincia e dell’ATO Pierluigi Peracchini, e con i Sindaci di

Riomaggiore, Vernazza e Monterosso.

Vogliamo conoscere, capire, promuovere e ovviamente informare la popolazione delle Cinque Terre

in merito a quanto realmente le Amministrazioni stiano facendo per risolvere il problema

dell’inquinamento della nostra Area Marina Protetta.

Diamo alle 5 Terre il rispetto che meritano.

Cinque Terre – 18 marzo 2022

Comunità Marinara Cinque Terre