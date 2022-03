Chiavari: laboratorio gratuito all'ascolto di "Gianni Schicchi" al teatro di Camogli - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Progetto Arte

La nuova proposta culturale che arriva dal Progetto Arte si intitola “Gianni Schicchi” ed è l’unica opera comica composta da Giacomo Puccini (che insieme a “Suor Angelica” e “Il tabarro” forma il celebre Trittico). Un capolavoro di invenzione e arguzia musicali, tratto da un episodio dell’Inferno dantesco, in cui Puccini, per una volta, fa sorridere ma senza rinunciare alla sua inconfondibile vena melodica. L’opera verrà messa in scena, il prossimo 10 aprile, alle 16, al Teatro Sociale di Camogli e la macchina organizzativa di Arte si è messa in moto. E’ richiesta una quota di partecipazione di € 20, che andrà saldata non appena verrà confermata la partecipazione. I posti disponibili sono: 12 ed è possibile usufruire di spostamento in treno con accompagnatore, i cui costi verranno sostenuti dal Progetto Arte.

Il concerto sarà preceduto da un laboratorio gratuito di preparazione all’ascolto dell’Opera, che si terrà presso la sala formazione della cooperativa “Il Sentiero di Arianna” in Via Remolari 9 a Chiavari, il 28 marzo o il 7 aprile, dalle 17 alle 18.30.

Per informazioni e adesioni i contati sono: Caterina Marrone (responsabile del progetto Arte) 0185.16.37.400 oppure 331.68.55.155 o scrivendo a: caterina.marrone@gruppotassano.it.

Si ricorda che Il progetto A.r.t.e. è promosso da Regione Liguria, tramite il bando Abilità al plurale 2 e si rivolge a persone adulte (a partire dai 16 anni) con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Spiega la responsabile del progetto Caterina Marrone: “A.r.t.e. vuole far si che le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, possano avere un proprio “posto” nella Comunità a livello di relazioni, di partecipazione e di riconoscimento sociale”.