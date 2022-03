Chiavari: il candidato sindaco Messuti incontra i cittadini - LevanteNews

Da “Avanti Chiavari”

Dalla prossima settimana partono gli incontri con la cittadinanza. Il point di corso Garibaldi 44 accoglierà chi vorrà confrontarsi sul futuro di Chiavari. Inizia così la campagna di ascolto del candidato sindaco Federico Messuti che, insieme a tutta la squadra, vi aspetta il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per continuare il percorso iniziato insieme che ha portato a cambiare la città.

“Sarà l’occasione per ascoltare i cittadini e discutere del programma elettorale, arricchendolo di spunti e nuove idee. Tutti insieme dobbiamo guardare al futuro, per continuare a rendere Chiavari una città sempre più attenta all’ambiente, più sicura e più efficiente. Il contributo di ognuno sarà importante. Il nostro gruppo continua a crescere, con tanti giovani che hanno deciso di impegnarsi per la città – spiega Federico Messuti, candidato sindaco di Avanti Chiavari-Di Capua, Maestrale e Partecipattiva – Nelle prossime settimane inizieremo gli incontri nei quartieri, per fare il punto su quanto è stato fatto sinora, per illustrare gli interventi futuri ma soprattutto per ascoltare suggerimenti e proposte. Il nostro è un progetto di continuità per portare a compimento ciò che abbiamo iniziato cinque anni fa”.