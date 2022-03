Dall’US Sestri Levante 1919

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 augura un grosso in bocca al lupo a Fabio Gonella. Al nostro calciatore è stata riscontrata, purtroppo, una trombosi venosa e una piccola embolia polmonare. Per lui stagione agonistica finita.

La società, i tuoi compagni di squadra e i tifosi ti sono vicini in questo difficile momento.