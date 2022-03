Calcio/ Grosseto - Entella, ultime ore per l'acquisto dei tagliandi - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Sfatare il mal di trasferta e dare seguito alla bella vittoria contro l’Ancona, l’Entella è attesa a Grosseto dove sabato 19 marzo alle ore 17.30 affronterà i padroni di casa.

Per seguire i biancocelesti in trasferta è possibile acquistare il tagliando sia online che nei punti vendita CIAOTICKETS, a Chiavari Tabaccheria Metaldi, Via Martiri della Liberazione 182.

I biglietti del Settore Ospiti saranno in vendita fino a Venerdì 18 Marzo alle ore 19. Il costo è di 12€ comprensivo di prevendita.