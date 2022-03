Zoagli: "Collettore fognario, spiegazioni su costi e tempi" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

Oggetto: realizzazione del collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue al depuratore di Chiavari e contestuale posa di condotta idrica su SS1 dal Km 486 al Km 489,400.

Il Comune di Zoagli espletava tutto quanto di sua competenza compreso il progetto definitivo e inviava il tutto per la realizzazione del progetto esecutivo e dell’appalto a “ Mediterranea delle acque S.p.A. “in data 26febbraio 2013. I soggetti interessati sono: ATO ( ambito territoriale ottimale ), ANAS ( proprietaria della strada SS1 ) e IREN-IRETI ( gestione delle acque ). I lavori di realizzazione sono stati aggiudicati alla ditta appaltatrice con contratto stipulato in data 1 aprile 2015 con durata prevista dei lavori di 720 giorni consecutivi ( due anni ). Come si può già notare per eseguire la progettazione esecutiva e stipulare il contratto con la ditta appaltante sono trascorsi ben 25mesi, ma non è finita qui, in quanto per varie controversie tra i soggetti sopra citati ( in particolare ANAS ), i lavori sono iniziati nel novembre 2017, altri 30mesi persi inutilmente, i mesi persi inutilmente da quando il Comune di Zoagli ha passato il progetto definitivo alle Mediterranea acque ( febbraio 2013 ) per la progettazione esecutiva e l’appalto, sono ben 55 mesi praticamente quattro anni e mezzo di ritardo. Mentre i lavori per la base operativa nonché prima stazione di pompaggio in Via Colombo su terreno concesso dal Comune partivano nel gennaio 2016. Mentre i lavori per il collettore fognario per il ritardo sopra citato sulla Via Aurelia partivano nel novembre 2017 e finivano nel dicembre 2020. Di conseguenza se ne deduce che la realizzazione del collettore fognario i cui lavori appaltati nell’aprile 2015 dovevano terminare dopo due anni, invece sono terminati come esecuzione con tre anni e mezzo di ritardo, ma non è finita qui, ora inizia la telenovela dei collaudi, infatti prima sembrava che il convogliamento fognario a Chiavari iniziasse nel giugno 2021, poi nel settembre 2021, ma finalmente dopo nove mesi di collaudi è arrivata una nota ufficiale dell’IREN-IRETI dove si viene a sapere che il collaudo sulla rete fognaria e sulla rete acquedotto in polietilene DE110 sono terminate e vanno bene, mentre rimane da effettuarne uno per l’acquedotto in ghisa.

Terminata l’analisi tecnica rimane da analizzare quella economica e precisamente: il progetto esecutivo autorizzato dalla segreteria tecnica dell’ATO il 5 luglio 2013 con un quadro economico di spesa previsto in euro 7.462.481,76, in sede de esecuzione ha portato a un quadro economico finale di euro 8.131.993,63 con un aumento sulla spesa prevista di euro 669.511,90, ma non è solo questo l’aumento. Mentre per l’esecuzione dei lavori a fronte di un’importo a base d’appalto di euro 5.201.151,44, sono stati aggiudicati con un ribasso di gara alla ditta appaltatrice per un’importo di euro 3.245.577,11, praticamente con un risparmio per via del ribasso d’appalto di euro 1.955.574,33. Purtroppo il risparmio di euro 1.955.574,33 più il maggior costo di esecuzione di euro 669.511,90 portano a una spesa superiore di complessivi euro 2.625.086,23, sarebbe importante se non fondamentale sapere dove sono stati spesi questi soldi, visto e considerato che di riparazioni in corso d’opera ne sono state effettuate parecchie, ma queste dovrebbero rientrare a carico della ditta appaltatrice.

In conclusione dopo quasi sette anni di lavori ( inizio 1 aprile 2015 ) e 2.625.086,23 euro spesi in più della spesa prevista, sarebbe opportuno che i soggetti interessati ( ATO; Città Metropolitana, IREN-IRETI, Comune di Zoagli ), anziché fare silenzio assoluto prendessero la situazione di petto e la portassero a termine, senza lasciare che sia un semplice Consigliere di opposizione a sollevare il caso.

Se come sembra se da settembre 2021 non è stato ancora effettuato con esito positivo il collaudo sulla tubatura idrica in ghisa, si chiede un intervento del Sigg. Sindaco, ma autorevole non come quello fatto nel 2017 su segnalazione del Responsabile dell’ufficio tecnico, che non ha avuto nessun riscontro. Si chiede un intervento energico in modo che vengano separate le due fasi fognatura-idrico, in modo che la fognatura già collaudata in prossimità dell’estate possa confluire nel depuratore a Chiavari.