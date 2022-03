Sestri: il Sistema bibliotecario aderisce all'iniziativa "Nati per leggere" - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Anche le biblioteche di Sestri Levante partecipano alla 13ª edizione del Premio nazionale Nati per Leggere – Sezione “Crescere con i libri” (3/6 anni). La partecipazione è coordinata dal Sistema bibliotecario di Città Metropolitana di Genova e vede la partecipazione di 16 biblioteche appartenenti al Sistema.

La Sezione Crescere con i libri prevede il coinvolgimento diretto dei bambini e delle bambine nel valutare i 10 titoli finalisti individuati dalla Giuria, tanto che saranno proprio i loro voti a determinare il vincitore. Il tema scelto dalla Giuria per l’edizione 2022 è: “All’aria aperta: avventure nella natura raccontate nei libri per bambine e bambini”.

La Biblioteca Fascie Rossi ha acquistato i dieci titoli finalisti individuati dalla Giuria, che rappresentano i migliori albi illustrati sul tema scelto per la fascia di età 3-6 anni e li mette a disposizione delle scuole d’infanzia aderenti, dove vengono presentati e letti ai bambini con l’indispensabile collaborazione delle maestre.

Al termine delle letture, i bambini e gli adulti partecipanti sono chiamati ad esprimere la loro preferenza tramite l’apposita scheda di voto, ma sarà comunque solo la scelta dei bambini a decretare il vincitore della sezione.

Le scuole d’infanzia di Sestri Levante partecipanti all’edizione 2022 sono 5 per un totale di 236 bambini coinvolti nel voto.

Dichiara Maria Elisa Bixio, assessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante: “Un bambino che legge sarà un adulto che pensa. C’è tanta verità in questo antico proverbio. Stimolare i bambini ad appassionarsi alla lettura, a diventare curiosi di conoscenza attraverso i libri credo sia la migliore eredità che possiamo lasciare. Anche quest’anno il sistema bibliotecario della nostra città si impegna in questa grande iniziativa coinvolgendo bambine e bambini stimolandone l’amore per la lettura. Ancora un progetto importante che rappresenta la grande attenzione dell’amministrazione alle politiche culturali della città. Il mio ringraziamento oggi va tutto lo staff del sistema bibliotecario di Sestri Levante per l’impegno, la passione con cui lavorano ogni giorno”.