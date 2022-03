Recco: incontro sul parco nazionale di Portofino - LevanteNews

Dal Comitato “Tutti per il Parco

Venerdì 18 marzo alle 21 nella Sala Consigliare del Comune di Recco incontro pubblico sul Parco Nazionale di Portofino

Presentazione dello stato attuale, domande e risposte

Introduce Sergio Siri di “Immagina Recco”

Sono previste comunicazioni di

Alberto Girani ex-Direttore del Parco di Portofino,

Francesco Olivari Sindaco di Camogli,

Fabrizia Pecunia Sindaco di Riomaggiore

Riccardo Lertora del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino.

Conclusioni di Gian Luca Buccilli di “Civica”.

Ampio spazio agli interventi e alle domande dei partecipanti.

Sono stati invitati a partecipare il Sindaco e i Consiglieri comunali di Recco

Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina Facebook di “Tutti per il Parco – Comitato Parco Nazionale di Portofino”

Civica e immagina Recco, liste presenti nel Consiglio Comunale di Recco, raccolgono l’invito a organizzare un incontro Pubblico sul Parco Nazionale di Portofino che il Comitato Tutti per il Parco ha inviato al Sindaco e a tutti i Consiglieri comunali.

L’intento è illustrare in maniera obiettiva lo stato di fatto che ad oggi vede una parte di Recco nel Parco Nazionale, e sviluppare un dibattito civile e senza pregiudizi sul futuro iter di istituzione del Parco Nazionale di Portofino. Tutto questo formulando proposte concrete ed efficaci, nell’interesse della nostra comunità.

Riteniamo che si debbano superare le posizioni ideologiche che sembrano prevalere al momento e pensare al Parco Nazionale come ad una grande opportunità dal punto di vista finanziario: il Parco Regionale di Portofino riceve dalla Regione circa 600.000 euro all’anno, mentre il Parco Nazionale delle Cinque Terre ne riceve 10 milioni in fondi ordinari. A questi si aggiungono i finanziamenti europei su progetti, superando i 20 milioni di euro annui. Una montagna di soldi gestiti localmente a favore del territorio e degli abitanti, rispetto agli scarsi contributi regionali.

Inoltre gli studi della Camera di Commercio attestano come il sistema dei Parchi Nazionali – oltre a tutelare l’ambiente e valorizzare la biodiversità, – promuova lo sviluppo sostenibile attraverso imprese che generano lavoro. Sono oltre 850mila le imprese attive nei Parchi Nazionali, Regionali e nelle aree marine, il 14,3% condotto da giovani di età inferiore a 35 anni.

L’incontro del 18 marzo al quale vi invitiamo sarà l’occasione per raccogliere le vostre proposte al fine di elaborare un progetto da presentare al governo locale e nazionale, che potrà contribuire in modo determinante allo sviluppo e alla tutela del nostro territorio.