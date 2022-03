RASSEGNA STAMPA. Asl-4: drammatiche le conseguenze del covid aumentano i contagiu - LevanteNews

Oggi, giovedì 17 marzo, auguri a Patrizio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Amate i vicini senza eliminare i confini”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl-4 ben 156 i nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 12 di cui 1 in terapia intensiva”; “Tra le conseguenze della pandemia i tempi di attesa si sono dilatati: 700 giorni per una colonscopia” (Commento. In queste condizioni non rinnovare il contratto a tempo indeterminato ai 65 precari sembra davvero assurdo); “Due anni vissuti con il covid, una mostra a ricordo”. Ucraina: “A Chiavari 29 profughi in fuga”; “Sono già 245 gli esuli ospitati”; “Autisti Amt arrivati a Budapest”; “Ecco i centri di raccolta”.

Sestri Levante: mancata capitale della cultura “Adesso piano strategico per il patrimonio culturale”; “L’Università con i Comui per valorizzare il territorio”. Casarza Ligure: sciopero, picchetto, assemblea, lavoratori di Iml in agitazione. Lavagna: ancora un no alla diga Perfigli. Cogorno: corsi per operatori in agricoltura. Chiavari: progressisti al lavoro per una coalizione più ampia. Chiavari: al via i lavori propedeutici al posteggio adiacente allo stadio. Chiavari: l’hotel Torre Fara aprirà il 26 marzo.

Rapallo: dehors, prorogate le concessioni. Portofino: il ritorno della patella in Area marina.

Recco: chimica in cucina da O Vittorio.

Borzonasca: caso Anidra, al via il processo.