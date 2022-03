Rapallo: studenti del Politecnico di Milano, la ricostruzione del porto diventa scuola - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

La ricostruzione del porto turistico cittadino fa scuola. Questa mattina infatti una rappresentanza degli studenti appartenenti ad alcuni corsi di laurea in design del Politecnico di Milano si è recata in visita al Porto Turistico di Rapallo per un workshop finalizzato alla realizzazione di progetti accademici.

Gli studenti hanno avuto l’occasione di visitare il porto in fase di completo restyling e di osservare in prima persona le operazioni di ricostruzione dell’infrastruttura.

A fine Maggio presenteranno 5 diversi progetti ed il migliore verrà premiato dalla Bizzi & Partners e dal Sindaco Carlo Bagnasco.

Il primo cittadino ha accolto gli studenti ed è intervenuto illustrando le peculiarità che caratterizzeranno il nuovo porto: “Molti di voi conoscono i fatti dell’ottobre 2018, momento in cui il porto è stato distrutto e molte imbarcazioni affondate si sono arenate sul nostro Lungomare. Oggi viviamo una nuova era in cui il porto rappresenta il simbolo della rinascita, garantita dalla proficua collaborazione tra pubblico (Regione Liguria e Comune di Rapallo) e privato (Bizzi & Partners) che deve per forza passare dalla prioritaria protezione dell’abitato sino ad arrivare ad un progetto lungimirante di porto integrato totalmente con il resto della Città e che ambisce a diventare uno degli scali turistici più blasonati d’Europa. La PTIR sta lavorando su diversi fronti, punta infatti alla creazione di un “salone nautico permanente” che diventi attrattivo per appassionati del settore e investitori, 365 giorni l’anno. Sono onorato dell’interesse dimostrato da un’istituzione così prestigiosa come il politecnico di Milano e vi invito a partecipare all’inaugurazione ufficiale che si terrà nell’estate del 2023.”