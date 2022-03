Rapallo: "Proroga concessione spazi pubblici, soddisfatti dell'iniziativa del comune" - LevanteNews

Da Ascom Rapallo e Zoagli

Apprendiamo che il Comune di Rapallo prorogherà il meccanismo di concessione degli spazi pubblici applicato nel periodo di emergenza anche per la prossima stagione estiva. La fine ‘ufficiale’ dello stato di emergenza non significherà il ritorno alla normalità, sia considerando gli strascichi disastrosi degli anni passati, sia considerando le difficoltà che stiamo affrontando coi rincari energetici e l’incertezza generale causata dalla guerra in corso.

Ben venga, quindi, l’iniziativa dell’Amministrazione.

Ci auguriamo che velocemente si possa tornare alla normalità e non ci sia più bisogno di misure d’emergenza.