Rapallo: l’Istituto Comprensivo per l’Ucraina - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo

Sono venti gli scatoloni preparati nei giorni scorsi dagli alunni di elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Rapallo per la popolazione ucraina. Si andranno ad aggiungere alla raccolta solidale organizzata dall’associazione Pokrova (in ucraino “Patrocinio”), nata dai membri della comunità ucraina in Liguria.

Ogni scatolone, contrassegnato con la scritta in italiano e in cirillico corrispondente al contenuto, include i beni di prima necessità richiesti: coperte, vestiti, prodotti alimentari per bambini e adulti, alimenti senza glutine, prodotti per l’igiene personale, medicinali. Gli insegnanti hanno chiesto ai ragazzi di immedesimarsi nei loro coetanei costretti a scappare dalle zone di guerra, sviluppando un atteggiamento propositivo e scegliendo con cura gli oggetti o i prodotti da donare. Così in molti hanno portato biscotti, merendine e succhi di frutta per la merenda dei coetanei e c’è chi ha offerto giocattoli e peluche per i più piccoli.

Gli scatoloni dell’Istituto Comprensivo confluiranno nell’hub di stoccaggio delle merci allestito a Chiavari dall’associazione Pokrova in attesa di partire per l’Ucraina con gli altri generi raccolti sul territorio attraverso parrocchie, associazioni e gruppi di cittadini. Nel frattempo in questi giorni il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Rapallo e il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Rapallo-Zoagli hanno promosso una raccolta di materiale scolastico per garantire l’inclusione ai piccoli ucraini ospiti nel territorio.

“Uno dei valori fondamentali cui l’IC Rapallo cerca di educare i suoi allievi è quello della solidarietà – dice Giacomo Daneri, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Rapallo – In questi anni sono state tante le iniziative rese possibili dalla generosità del personale e delle famiglie. Abbiamo sempre cercato di stare vicino a chi soffre. Senza distinzioni, senza se e senza ma, non guardando al colore della pelle o degli occhi, perché la sofferenza non ha un colore particolare. E’ importante capire le ragioni di ciò che sta accadendo, certamente perché è un conflitto relativamente vicino a noi, ma anche per avere maggiore consapevolezza che esistono guerre dimenticate in diverse parti del mondo (Yemen, Siria, Etiopia, solo per citarne alcune), cercando di capire quali siano le ragioni profonde che muovono i conflitti, nonché come mai alcuni di questi vengano messi in primo piano e altri dimenticati”.

Di fronte alle immagini di guerra – vere o fake – a cui si trovano di fronte in questi giorni i ragazzi, che rendono quanto sta accadendo ben più vicino della sua collocazione geografica, i docenti delle medie e quelli delle quarte e quinte elementari sono impegnati in questi giorni nell’approfondimento delle ragioni del conflitto e nella discussione con gli alunni per dar loro i mezzi per non vivere questa situazione in modo confuso ma aiutandoli a decodificare le informazioni e a condividere i loro timori. Le maestre dei piccoli alunni della primaria Pascoli e dell’infanzia Arpinati e Sant’Anna hanno affrontato il tema facendo realizzare loro cartelloni e striscioni dedicati alla pace.