Pieve: concerto del pianista Andrea Turini - LevanteNews

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso”

Il GPM Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso è lieto di invitarvi al secondo appuntamento della rassegna Pieve Classica, domenica 20 marzo alle ore 17, al Teatro Massone di Pieve Ligure, con il pianista Andrea Turini che celebrerà il compleanno di J. S. Bach (nato, in verità, il 21 marzo): in programma l’esecuzione delle Variazioni Goldberg BWV 988. Strutturate in un’Aria e 30 variazioni, le Goldberg sono a ragione considerate la summa dell’arte tastieristica bachiana, oltre che un monumento alla grande polifonia barocca. Andrea Turini, diplomato presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, sotto la guida di Anna Maria Menicatti, è vincitore di concorsi nazionali e internazionali e ha intrapreso una brillante carriera concertistica, esibendosi in prestigiose sedi (Carnegie Hall di New York, Salle Cortot di Parigi, Auditorium Rai di Roma, Auditorium Nazionale di Madrid…) per importanti Festival italiani ed esteri (Bruxelles, Salisburgo, Amsterdam, Girona, Kotor, Berlino, Dresda, Tel Aviv, Las Palmas…). Ha effettuato registrazioni televisive per Rai Uno e per la televisione Yugoslava, registrazioni radiofoniche per le tre reti Rai, per Radio Vaticana, per Radio Nacional de España e per la radio Yugoslava. Ha inciso cd con musiche di Bach, Brahms, Rachmaninoff e Ravel. Docente molto apprezzato, è titolare della cattedra di pianoforte presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

Grazie al contributo del Comune di Pieve Ligure, il concerto è gratuito; è consigliata la prenotazione. Dopo il concerto sarà possibile cenare con musicisti ed organizzatori presso il Ristorante Lido’, a pochi passi dal Teatro Massone. È a disposizione un parcheggio davanti al Teatro per la durata del concerto.

Per info e prenotazioni si può consultare il sito www.gpmusica.info o contattare il numero 3756667587 (anche WhatsApp). L’accesso agli spettacoli è possibile nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.