Pallanuoto F/ Missione Coppa Italia per le ragazze del Bogliasco - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Niente campionato questo fine settimana per le ragazze di Mario Sinatra. Ad attendere le bogliaschine c’è l’impegno di Ostia, nelle Final Six di Coppa Italia. Dopo aver superato il turno preliminare ad inizio stagione, ora Millo e compagne tornano nella vasca laziale che le vide già protagoniste a settembre per provare a garantirsi un piazzamento d’onore nella seconda competizione nazionale.

Missione tutt’altro che semplice, vista la caratura delle avversarie. A cominciare dalla CSS Verona, rivale diretto nel quarto di finale in gara secca in programma domani pomeriggio alle 17 e visibile in diretta streaming su Waterpolo Channel. Nel caso in cui le biancazzurre dovessero riuscire a superare il turno se la vedranno in semifinale, sempre in partita unica, contro la Sis Roma vice-campione in carica.

Più che gloria, tuttavia, Bogliasco andrà ad Ostia in cerca di nuovi segnali di crescita, dopo gli incoraggianti passi avanti fatti vedere nel corso di questa stagione. Una sorta di allenamento mascherato, utile per prendere maggiore consapevolezza nei propri mezzi e mettere altra benzina nel proprio motore in vista di un finale di campionato che si preannuncia rovente.

Rispetto alla formazione abituale, Sinatra dovrà rinunciare a Johanna Rayner, sostituita per l’occasione dalla giovanissima Anna Perazzoli, fresca di debutto in prima squadra la scorsa domenica nella trasferta di Padova.

Queste le 13 biancazzurre che partiranno alla volta di Ostia: Carlotta Malara, Bianca Rosta, Emma De March, Giulia Cuzzupé, Alessia Mauceri, Giulia Millo, Giulia Lombella, Rosa Rogondino, Maddalena Paganello, Ginevra Cavallini, Marta Carpaneto, Gaia Gagliardi, Anna Perazzoli.