Ne: emergenza Ucraina, il cuore solidale della Val Graveglia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne

Continua senza sosta la raccolta di beni di prima necessità a sostegno dei profughi di guerra in Ucraina. L’iniziativa è partita, su invito dell’Amministrazione Comunale, il 28 Febbraio e, impressionante, è stata, da subito, la mobilitazione solidale di tutta la comunità valgraveglina.

“L’orrore della guerra ha toccato davvero il cuore di ognuno di noi, un dramma incomprensibile ed inaccettabile davanti al quale non si può restare indifferenti. Dando uno sguardo al materiale pervenuto, salta subito all’occhio una particolare sensibilità nei confronti dei più piccoli: vestiti caldi e colorati come a volerli stringere in un caldo abbraccio, omogeneizzati, pannolini e anche qualche dolcetto, perché ai bambini, non manchino, per quanto possibile, cura e protezione. Una prima consegna alla comunità ortodossa di Chiavari è già stata effettuata sabato 5 Marzo e, ora, grazie al grande cuore della Val Graveglia, siamo pronti con un altro importante carico.

Doveroso ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo quotidianamente a questa raccolta umanitaria, arricchendo i loro acquisti in un’ottica solidale, proprio pensando alle tragiche difficoltà dei civili in fuga.

Purtroppo, la situazione di emergenza in Ucraina è sempre molto critica, per cui la sede del palazzo comunale rimane ancora a disposizione dei cittadini (in orario d’ufficio) come punto di raccolta; in modo particolare è stata sottolineata l’urgenza di generi alimentari e di medicinali”.