Muretti a secco: i dettagli del bando e la presentazione delle domande - LevanteNews

E’ consultabile online il bando realizzato da Regione Liguria per la conservazione dei muretti a secco. Nel mese di febbraio Regione aveva annunciato lo stanziamento di 12milioni di euro con il bando sottomisura 4.4 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Liguria per il 2022. In particolare è rivolto a imprese agricole, enti, proprietari e gestori di terreni per la conservazione dei muretti a secco della Liguria.

L’obiettivo è tutelare i 42mila ettari di terrazzamenti, vero e proprio pregio della nostra regione oltre che Patrimonio Unesco, fondamentali per rendere coltivabili i terreni scoscesi e per l’azione di contrasto al dissesto idrogeologico. Tutta la documentazione è disponibile qui.

In occasione della presentazione del bando Regione Liguria, nel mese di febbraio, precisava: “Lo stanziamento è con modalità a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, e molto atteso perché i muretti a secco sono un elemento fondamentale a sostegno dei terreni agricoli e della biodiversità della Liguria. Non a caso l’arte dei muretti a secco riunisce storia, cultura ed ambiente ed è ricompresa nella lista degli elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, assolvendo al contempo al ruolo di prevenzione di alluvioni, smottamenti, combattendo l’erosione del suolo e preservando il microclima. Ogni richiedente (imprese agricole, proprietari e gestori dei terreni ed enti pubblici) potrà fare domanda per una metratura non superiore ai 200 metri quadri. Gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio regionale entro 6 mesi dall’atto di ammissione a finanziamento”.

La presentazione delle domande è partita nei giorni scorsi e proseguirà sino alle 12 del 28 aprile.