Lettere/ "'Santa' e il distributore che attende risposte" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Ormai sono quasi due anni che nel quartiere di San Bernardo a Santa è stato chiuso il distributore di benzina ma tutto è rimasto inalterato . Chi abita nei palazzi circostanti giustamente vorrebbe sapere dagli organi ufficiali , Vigili del fuoco, Arpal, Carabinieri, Polizia municipale, amministrazione comunale se tutto è in sicurezza. Le cisterne sotto la strada contengono ancora carburante? Sono state sanificate? Gli impianti di erogazione sono stati chiusi e controllati? Speriamo che le mie domande siano inutili e non sussistano condizioni di pericolo perché poi nessuno dovrà dire di non essere stati informati.