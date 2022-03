Chiavari: defibrillatori, rinvio incontro formativo - LevanteNews

Dalla Segreteria Tecnica Distretto Sociosanitario 15

L’Assessore alla Sanità, dottor Giuseppe Corticelli, comunica che a causa dello stato di allerta meteo è stato rimandato a data da destinarsi l’incontro formativo sull’utilizzo del defibrillatore DAE previsto per domani, 24 ottobre, dalle 13.30 alle 14.30 presso l’Auditorium San Francesco di Chiavari. Il Comune di Chiavari, con il referente dottor Roberto Sanna, comunicheranno la nuova data che verrà concordata per questo importante incontro. Si allega, per Vostra conoscenza, la locandina informativa del progetto “Ci sta a Cuore il tuo Cuore”, pubblicata in occasione dell’incontro rimandato.