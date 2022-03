Chiavari: "25 Aprile, raccontateci la storia delle nostre staffette!” - LevanteNews

Dall’Anpi Sezione Chiavari

Maria Grazie Daniele, Presidente della Sezione Anpi di Chiavari “Paolo Castagnino Saetta” lancia l’appello a tutti i cittadini del Tigullio che sappiano o conoscano storie di donne del territorio che abbiano preso parte alla lotta di Resistenza come staffette partigiane per dare vita ad un vero e proprio documento inedito di raccolta di testimonianze.

“Raccontateci la loro e la vostra storia: per costruire la memoria di un racconto femminile, perché conosciamo la nostra Storia e soprattutto gli uomini, e i loro nomi, che hanno fatto la Resistenza, ma purtroppo le donne non sono state censite”

Il lavoro e l’impegno delle staffette partigiane era un lavoro concreto e preziosissimo, molto delicato e pericoloso e portato avanti in completa sordina tanto che in pochi ne conoscevano l’esistenza. Una volta finita la guerra infatti, queste donne, le nostre mamme, zie e nonne, tornarono a fare il loro lavoro di sempre senza che mai il loro impegno fosse riconosciuto.

“Vogliamo quindi recuperare la nostra memoria, perché siamo convinti che la Resistenza sia stata possibile per i contributo di queste figure, che ad ogni livello aiutarono i partigiani perché potessero avere collegamenti sicuri tra di loro, perché avessero approvvigionamenti e armi: un ruolo di cura e di partecipazione”

Alle porte di casa nostra è in atto una guerra, vediamo quotidianamente cosa subiscono queste popolazioni. E quello che sta succedendo oggi ha un legame stretto con quelle mamme, nonne e zie che vi chiediamo di rintracciare nella memoria famigliare.

“Perché ognuno di noi diventa complice di quello che sta succedendo se si volta dall’altra parte: dare quindi il nostro contributo concreto oggi e allo stesso tempo, non perdere la memoria di quello che le nostre antenate hanno fatto per noi, perché è grazie a loro se oggi noi abbiamo la fortuna di trovarci in un paese democratico”, conclude la Presidente Daniele.

Chiunque avesse notizie, documenti e una storia da raccontare è invitato a scrivere il tutto all’indirizzo anpichiavari.segreteria@gmail.com inserendo anche un recapito telefonico.