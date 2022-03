Camogli: Sagra del pesce, riunione operativa con alcune incognite - LevanteNews

Riunione operativa oggi in Comune a Camogli in previsione della Sagra del pesce, edizione n° 70, prevista come consuetudine la seconda domenica di maggio, ossia l’8; preceduta la sera della vigilia dalla processione di San Fortunato, dallo spettacolo pirotecnico, dai caratteristici falò che ardono sulla spiaggia, dal mercatino in via della Repubblica e via XX Settembre. Presenti alla riunione Comune, Pro Loco che organizza operativamente la manifestazione, Carabinieri, Capitaneria di porto e Polizia urbana per ciò che riguarda la sicurezza, Pubbliche assistenze e Ascot.

“Stiamo analizzando i costi della manifestazione, dato che tutto è aumentato. Poi decideremo il da farsi. Una buona notizia è che Friol ha confermato la sponsorizzazione, alla Sagra sarà presente anche l’amministratore delegato di Carapelli-Friol – spiega Antonio Verdina, presidente della Pro Loco – Abbiamo previsto anche per questa edizione il piattino ricordo, il cui ricavato verrà devoluto a favore dei bambini ucraini presenti nella zona. E’ ancora da decidere chi realizzerà il disegno da stampare sul piattino, dato che non abbiamo promosso il Concorso per il manifesto della Sagra”.

Anche i costi per la maxi padella determineranno una scelta. “Il tradizionale posizionamento nelle acque del porto sull’incastellatura di tubi innocenti è costoso – precisa Verdina – ciò potrebbe portare alla decisione di collocarla in largo Ido Battistone, insieme al nostro stand gastronomico”.

C’è poi chi si chiede, per rispetto al popolo ucraino, se sia necessario effettuare lo spettacolo pirotecnico (anche se sarà difficile che Rapallo e Recco rinuncino alla peculiarità delle loro feste patronali); se si deciderà di abolirli, verranno comunque eseguiti giochi pirotecnici più soft, probabilmente sul mare.