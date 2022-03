Camogli: convegno su "Idee e risorse per il turismo del territorio" - LevanteNews

Da Portofino Coast

Il Consorzio Portofino Coast organizza e promuove il seguente convegno “oltre il Pnrr – Idee e risorse per il turismo del territorio”, in ricordo di Franco Orio. Camogli, Hotel Cenobio dei Dogi – 21/22 marzo 2022

Il PNRR stanzia ingenti risorse indispensabili al rilancio del turismo, messo a dura prova dalla pandemia.

È necessario però lavorare su una strategia d’insieme per il territorio, capace di centrare non soltanto la crescita su obiettivi di primaria importanza quali cultura, transizione verde, sostenibilità e digitale ma anche di interpretare questa opportunità come un vero e proprio progetto trasformativo, un’occasione unica per traguardare le difficoltà contingenti e inaugurare una nuova stagione di collaborazione tra pubblico e privato, più ampia e strutturata, indispensabile allo sviluppo turistico del comprensorio

Martedì 22 marzo 2022

Sessione del mattino

09.00 Registrazione

Idee a confronto

09.15 Apertura dei lavori: conduce Gavino Maresu, già docente di Gestione delle Imprese e degli Eventi turistici all’Università di Genova

09.30 Gli scenari del turismo post pandemico Giorgio Palmucci, Presidente ENIT

09.45 Comprensori, Ambiti, Distretti, DMO: cambiano i nomi o le prospettive? Emilio Becheri, fondatore e coordinatore del Rapporto sul Turismo Italiano, Direttore della rivista Turistica.

10.15 Attualità del pensiero di Franco Orio Magda Antonioli Corigliano, Professore di Economia Politica e Politica del Turismo e Direttore del corso di Laurea Magistrale ACME presso l’Università Bocconi di Milano (in collegamento)

10.30 Dalla pianificazione alla gestione del turismo della destinazione Josep Ejarque, Consulente di marketing e management per destinazioni turistiche, Advisor delle principali Associazioni di categoria del turismo

11.00 Partnership tra pubblico e privato per la progettazione strategica del turismo del comprensorio Dibattito coordinato da Josep Ejarque Gianni Berrino, Assessore al Turismo della Regione Liguria Aldo Werdin, Consigliere Camerale per il Turismo Camera di Commercio di Genova Alessandro Sauda, Presidente Consorzio Portofino Coast Carla Sibilla, Presidente Meet in Liguria Barbara Bugini, Presidente Tavolo di Coordinamento per il Turismo della Provincia di Savona (in collegamento)

11.30 Infrastrutture per l’accessibilità e la mobilità nel territorio Dibattito coordinato da Simone Rosellini, Giornalista Il Secolo XIX con Gianni Berrino, Assessore ai Trasporti della Regione Liguria; Paolo Odone, Presidente Aeroporto di Genova S.p.A.; Sergio Michelini, Vicepresidente A.I.A.T.P. – Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri

12.00 Turismo tutto l’anno: idee e risorse per allungare la stagionalità e favorire l’incoming. Dibattito coordinato da Gavino Maresu con: Aldo Werdin, Presidente Federalberghi Liguria; Laura Gazzolo, Coordinatrice Regionale del Turismo

Confindustria Liguria; Carla Sibilla, Presidente Meet in Liguria; Patrizia Di Forte, Direttore Consorzio Portofino Coast

Giancarlo Leporatti, CEO Eureka Mice International (in collegamento)

12.30 Light Lunch.