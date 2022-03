Calcio/ La designazione del recupero Borgosesia - Lavagnese - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

L’Associazione Italiana Arbitri, in occasione della gara valida per il recupero della 19^ giornata del Campionato nazionale di Serie D 2021/2022 Borgosesia – Lavagnese ha designato a dirigere l’incontro di Sabato 19 Marzo 2022 allo Stadio “Comunale” di Borgosesia il Signor Francesco Zago della sezione AIA di Conegliano.

Ad assistere il fischietto veneto saranno il Signor Ionut Eusebiu Nechita della sezione AIA di Lecco e il Signor Matteo Franzoni della sezione AIA di Lovere.

Zago è alla sua terza stagione di permanenza in CAN D dove ha diretto finora 46 incontri di cui 1 nel Campionato Nazionale Under 18, 8 nel Campionato Nazionale Under 17, 1 in Coppa Italia di Serie D e 36 nel Campionato di Serie D.

Il fischietto veneto non ha mai diretto i bianconeri, mentre ha incontrato i piemontesi in occasione di Borgosesia – Fossano [2-1] dello scorso 11 Ottobre 2020 valida per la 4^ giornata del campionato 2020/2021.

L’ultima direzione stagionale di Zago è stata il 20 Febbraio scorso in occasione della 21^ giornata del girone C: Ambrosiana – San martino Speme [6-2].

Complessivamente nelle sue direzioni ha distribuito 228 cartellini gialli, 7 espulsioni per somma di ammonizioni, 7 espulsioni dirette e assegnato 13 calci di rigore, in 20 occasioni si è imposta la squadra di casa, in 9 quella in trasferta, mentre per 17 volte la gara é terminata in parità.