Sestri: la capitale della Cultura 2024 sarà Pesaro - LevanteNews

Sestri Levante non ce l’ha fatta, ma come ha detto il ministro Dario Franceschini potrà fregiarsi, come per gli Oscar, di finalista. Resta il lavoro svolto, la collaborazione, l’impegno dei Comuni a proseguire uniti nella promozione del territorio e iniziative culturali.

La giuria presieduta da Silvia Calandrelli ha proclamato vincitrice Pesaro che aggiunge il suo nome a quello di chi l’ha preceduta: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021, Procida è la capitale del 2022, Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.