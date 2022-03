Sestri: "Il progetto di capitale, una base da cui partire" - LevanteNews

Da Alessio Chiappe, Segretario PD Tigullio

Questa mattina è stata ufficializzata la scelta di Pesaro quale Capitale Italiana della

cultura 2024 e rivolgiamo alla città ed al Sindaco Matteo Ricci i complimenti per la

vittoria.

Il progetto di Sestri Levante con il Tigullio 2024, nonostante la mancata affermazione

finale rappresenta un momento di svolta per il Tigullio. Il nostro territorio si è unito

per la prima volta verso un obiettivo comune avviando un processo di

coprogettazione unendo le amministrazioni pubbliche, l’associazionismo culturale, il

terzo settore, gli enti di formazione.

Il progetto di Sestri Levante con il Tigullio 2024 quindi è una grande base di lavoro

per il nostro futuro, portando avanti una visione concreta di un territorio che ha

grandi potenzialità, finora solo parzialmente espresse.

L’importante risultato raggiunto dimostra che il Tigullio unito può competere a

livello nazionale ed internazionale.

Ringraziamo ancora una volta, la Sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio che ha

lanciato l’idea e tutti i Sindaci del Tigullio che hanno abbracciato questa proposta,

portando avanti un progetto di grande qualità e che crediamo debba rappresentare un

punto di partenza per il rilancio del nostro territorio.

