Da Andrea Carannante

Il Tigullio perde la possibilità di essere capitale della cultura 2024, sicuramente il Comune di Rapallo avrà dato il suo contributo negativo per questa decisione, una città senza assessore alla cultura e con l’unico teatro in situazione di abbandono. Purtroppo quando gli annunci e i proclami si scontrano con la realtà i risultati sono evidenti. Complimenti a Pesaro per aver meritatamente ottenuto questo riconoscimento.