Sestri: all'Ariston proiezione di Luca+Silvana - LevanteNews

L’Associazione di promozione sociale Aperta Parentesi invita alla proiezione del documentario Luca+Silvana, prodotto da Cooperativa 19 con la regia di Stefano Lisci, che si terrà martedì 22 marzo 2022 alle ore 17:00 presso il Cinema Ariston di Sestri Levante.

Il film racconta la storia d’amore tra Luca e Silvana, una coppia con sindrome di Down che a gennaio 2019 ha coronato il sogno di sposarsi: una storia dal sapore dolceamaro che invita a riflettere sul diritto universale di amare e condividere la vita con un’altra persona.

Stefano Lisci (1984), il regista del documentario, si è diplomato alla Zelig scuola di documentario, televisione e nuovi media di Bolzano, con specializzazione in fotografia. Ha lavorato per diversi anni in set cinematografici, tra cui Anita B di Roberto Faenza e su quello di Sils Maria di Oliver Assayas. Dal 2015 tiene dei laboratori di cinema nelle scuole medie e superiori. Nel 2016 ha curato la regia del documentario Bar Mario.

L’associazione Aperta Parentesi, nata a Sestri Levante nel 2015 sulla base di un progetto già attivo dal 2003 rivolto a persone in situazione di svantaggio sociale, ha come obiettivi quelli di favorire l’integrazione sociale, promuovere il miglioramento della qualità della vita, favorire il benessere personale e della comunità. A partire da agosto 2017 ha, oltre alle altre attività associative di cui si occupa, stipulato con il Comune di Sestri Levante una convenzione per la realizzazione di progetti di Vita indipendente nell’abitare a favore di persone adulte con disabilità e/o con problematiche psichiatriche.

A curare i progetti di Aperta Parentesi sono Maria Tassano, educatrice professionale e presidentessa dell’Associazione, Raffaella Campodonico, educatrice professionale e coordinatrice del progetto di Vita indipendente, e Daniela Ghiorzo, assistente familiare.

«Abbiamo colto la proposta del regista Stefano Lisci di promuovere il film anche sul nostro territorio con entusiasmo – dichiarano le responsabili di Aperta Parentesi – perché il tema dell’affettività delle persone disabili è purtroppo ancora carico di pregiudizi e poco se ne parla, pur trattandosi di un diritto inalienabile, come per tutte le altre persone. Discutere di questo tema e accompagnare le persone disabili in un percorso di educazione all’affettività in modo che possano vivere questo aspetto della loro vita in modo consapevole, è molto importante, anche nell’ottica dei progetti di Vita Indipendente che curiamo. Perché indipendenza significa anche la possibilità di vivere gli affetti, con libertà, ma anche con maturità e in questi casi con la presenza e il supporto di una rete familiare e sociale».

I biglietti di ingresso sono acquistabili direttamente al cinema o su MovieDay (https://www.movieday.it/event/event_details?event_id=4090) al costo di 6,00 euro.

L’ingresso al cinema è vincolato alle vigenti normative anti Covid-19