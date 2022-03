Dal comune di Santa Margherita Ligure

Si comunica che dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina e dalle 22 del 17 marzo alle 6 del 18 marzo

sarà istituito all’altezza del civico 38 di lungomare Rossetti (dopo via Repellini direzione Paraggi) un senso unico alternato per consentire lavori di posizionamento di un autogru in un cantiere edile privato.