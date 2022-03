Recco: muro di sostegno in via Verzemma, affidati i lavori per la ricostruzione - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Sono stati affidati alla Solari Silvano di Chiavari, impresa aggiudicataria dell’appalto, i lavori di ricostruzione di una porzione di muro di sostegno della strada comunale carrabile di via Verzemma. Il progetto, redatto dal Settore Lavori Pubblici e approvato in Giunta per un impegno di spesa di 125mila euro, si compone di una porzione dedicata alla ricostruzione del muro, della tipologia a mensola, che si svilupperà per una lunghezza di 18 metri.

L’intervento è necessario a causa dello svuotamento del terreno posto a valle di via Verzemma che ha provocato il restringimento della strada stessa. L’opera è stata affidata per circa 85mila euro, con un ribasso del 23% sull’importo a base di gara.

“Con questo intervento andremo a consolidare un tratto della strada, ripristinando la viabilità e riducendo le condizioni di potenziale pericolo. Continua l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte della messa in sicurezza del territorio” sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.