Nella parte terminale della strada che, a Recco, da Megli conduce a Polanesi e immette sull’Aurelia nel Comune di Sori, si sta procedendo all’allargamento della strada per una lunghezza di circa 40 metri. I lavori sono in conto oneri di urbanizzazione per la riqualificazione di uno stabile.

Nelle foto inviateci da un abitante della zona i lavori in corso