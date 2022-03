RASSEGNA STAMPA. Proteste nel Tigullio, ben cinque quelle in corso f - LevanteNews

Oggi, mercoledì 16 marzo, auguri a Eriberto. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “La dieta ammazza il medico”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Le proteste: “Caso rifiuti e appalto unico senza gara ad Amiu, no dei Comuni riuniti ieri a Chiavari”; “A Chiavari presidio Hi-Lex contro i licenziamenti”; “A Casarza Ligure sciopero contro il mancato pagamento degli stipendi”; “Operatori sanitari a rischio nell’Asl-4”; “No alla diga sull’Entella presidio a Genova”. Pianeta covid: ieri in Asl-4 preoccupante aumento dei contagi balzati a 220; i pazienti ricoverati sono 10 (notizia su un colonnino ndr). Ucraina: “Nuovi profughi ospitati in case parrocchiali, parte un altro bus Amt”; “Monitoraggio degli oligarchi, in porto a Chiavari, solo transiti russi”; “Profughi a palazzo Ferden per tamponi e vaccini”; “Quando lo sport salva la vita, Andrii, il canestro più bello”; “A Portofino, lavori a rischio nella villa dell’amico di Putin”; “Il pullman ritorna a Chiavari con 29 rifugiati”; “Chiavari, preghiera per la pace in piazza”; Sacchi di pellet per i fuggitivi”.

Sestri Levante capitale della Cultura, è il giorno della verità. Casarza Ligure: folla al funerale di Nanni Minetti. Lavagna: lavoro stagionale, domanda e offerta si incontrano. Chiavari: nel fine settimana presidio di Libera Tigullio che ricorda Nicholas Green. Chiavari: “Non faremo cadere l’ammnistrazione ma dopo Di Capua nulla è come prima”.

Rapallo: yacht affondato, no alla richiesta di danni. Rapallo: Istituto Liceti sul podio del Mab. Santa Margherita Ligure: book crossing, a San Lorenzo della Costa (scambio di libri gratuito ndr).

Recco: Portofino Parco Nazionale, un incontro.

===