'Rapallo': proroga dehors, le modalità per fruirne - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

L’amministrazione comunale approva ulteriori misure a sostegno delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande.

Questa mattina la giunta comunale ha approvato una delibera volta a consentire

occupazioni di suolo pubblico all’esterno dei locali secondo alcuni criteri:

– Il rilascio delle concessioni interesserà il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30

settembre 2022.

– Sarà necessaria specifica richiesta da parte dell’impresa alla quale era già stata

rilasciata occupazione suolo pubblico per emergenza Covid 19.

– Sarà ammissibile il posizionamento di tavolini, sedie, panchine, ombrelloni ed

altre strutture mobili di delimitazione dell’area, purché vengano garantiti idonei

spazi destinati al transito pedonale, all’accesso alle altre attività ed ai portoni

delle civili abitazioni e fatti salvi i diritti di terzi;

– Le istanze saranno valutate congiuntamente dall’ufficio suolo pubblico, dal

Comando di PM, dall’Ufficio Commercio e dall’Ufficio Edilizia Privata;

– Sarà necessario corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico, fatte salve

eventuali diverse indicazioni da parte di normative nazionali e/o regionali.

“Comprendiamo totalmente le difficoltà degli esercenti, gli effetti della crisi sono infatti

ancora oggi particolarmente rilevanti – commenta il sindaco Carlo Bagnasco – per

questo motivo, anche se le misure di sostegno governative sono scadute e al 31 marzo

prossimo è prevista la cessazione dello stato di emergenza, il comune vuole inviare un

forte messaggio di sostegno e vicinanza al tessuto commerciale cittadino”.

“Il provvedimento deriva, come sempre, dall’ascolto delle istanze e delle esigenze dei

nostri concittadini – prosegue il consigliere al commercio Giorgio Tasso – le concessioni

di spazi esterni, durante i periodi più complessi dell’emergenza, hanno rappresentato

per molte attività commerciali un sostegno di fondamentale importanza e, per questo

motivo, abbiamo ritenuto potesse essere utile proseguire il percorso intrapreso.

Ringrazio gli uffici comunali per l’impegno di squadra finalizzato all’approvazione di

questa importante pratica e per il lavoro che verrà svolto nell’esaminare le richieste che

verranno presentate.