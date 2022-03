Rapallo: "Con i nostri occhi, due anni di pandemia" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

È stata presentata oggi, in anteprima alla stampa e alla presenza delle autorità del Comune di Rapallo, la mostra fotografica “con i nostri occhi: due anni di pandemia”, esposta nella sala Multiculto dell’ospedale Nostra Signora di Montallegro e dedicata agli operatori sanitari di Asl4, che in questi due anni hanno affrontato in prima linea l’emergenza pandemica, sempre al fianco dei pazienti.

Le cinquantasei foto esposte sono state scattate dagli operatori stessi, che le hanno custodite sinora nelle memorie dei loro smartphone. Sono il riflesso del loro sguardo, unico e diretto, sulla pandemia di Covid-19. Tutte insieme, costituiscono un racconto in sei tappe e cinque pannelli, arricchito dal video “Una corsa contro il tempo”:

– Questi siamo noi. Gli operatori del reparto Covid di Sestri Levante

– Il periodo più buio. Il nostro lockdown al fianco dei malati

– Una corsa contro il tempo. Il video girato e diffuso nel 2020

– 310 mila vaccini. La normalità ritrovata

– Il viaggio di Gulliver. L’Asl4 a casa vostra

– Ringraziamenti

L’intento della mostra – che non ha ambizioni artistiche né la pretesa di essere esaustiva – è ricordare, attraverso le immagini, quel che è stato: l’impresa compiuta da tutti gli operatori, ciascuno nel proprio ruolo, sempre al fianco dei malati, sempre a sostegno della cittadinanza – dichiara il direttore generale di Asl 4, Paolo Petralia -.

Le fotografie rispecchiano, senza artifici, ciò che i loro occhi hanno registrato e ciò che i pazienti hanno vissuto. Il messaggio di cui l’esposizione si fa portatrice è un sincero grazie al lavoro svolto.

“con i nostri occhi: due anni di pandemia” sarà aperta al pubblico venerdì 18 marzo 2022, dalle 12.30, e sarà visitabile sino a fine mese, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15, con ingresso libero e Green Pass rafforzato.

Asl 4 ringrazia l’associazione culturale Carpe Diem, e il suo presidente Roberto Montanari, che ha messo a disposizione i pannelli utilizzati nell’allestimento.