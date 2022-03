Rapallo: aumento dei prezzi, allarme lavori al San Francesco - LevanteNews

Accade ogni giorno nel settore dell’edilizia privata: l’impossibilità di ottenere preventivi e cronoprogramma per l’aumento imprevedibile dei prezzi e della consegna dei materiali. Il problema riguarda anche gli appalti pubblici. Tantissime le ditte che hanno vinto appalti e non sono in grado di completare i lavori con i prezzi stabiliti. Tra im lavori a rischio anche il rifacimento della soletta del torrente San Francesco a rapallo, anche se al momento procedono secondo quanto stabilito.

Il sindaco Carlo Bagnasco tuttavia nei giorni scorsi ha partecipato a Roma, quale membro nazionale, ad una riunione dell’Anci, accendendo i riflettori su un problema che potrebbe scoppiare da un giorno all’altro in moltissimi cantieri in tutta Italia. L’allarme riguarda le ditte che hanno concordato un prezzo che non possono rispettare; l’appello allo Stato per evitare che queste possano interrompere o non terminare i lavori.