Pallanuoto M/ Tre punti d'oro per il Sori contro il Civitavecchia - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Sori

La Futurenergy RN Sori mette in cassaforte altri tre punti preziosi nel recupero casalingo contro la N.C. Civitavecchia. Partenza a razzo per la squadra granata che si porta sul 3 a 0 alla fine del primo tempo. Le tre reti dei padroni di casa arrivano tutte in superiorità numerica e nello specifico da Viacava, Giordano e Gabriele Benvenuto che mette a segno la sua prima rete in serie A.

La squadra laziale scende in campo nel secondo quarto trovando i gol di Pagliarini e Romiti ma Viacava supera per la seconda volta il portiere ospite portando il parziale sul 4 a 2. Il terzo tempo si apre con la rete in superiorità numerica di Giordano seguito qualche minuto dopo da Penco. Il Civitavecchia reagisce e trova il gol di Greco ma la risposta granata arriva dopo appena 30 secondi col secondo sigillo personale di Penco. Ancora due reti del Civitavecchia provano ad accorciare le distanze portando il parziale sul 7 a 5.

Nel quarto e ultimo tempo apre le danze Giordano a cui segue la rete di Pagliarini. Il gol di Mugnaini a metà quarto mette tranquillità alla squadra granata nonostante l’assalto finale civitavecchiese che va a segno con Martinelli e Pagliarini, autore di una precisissima colomba allo scadere.

“Oggi siamo entrati in vasca con la consapevolezza di dover portare a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Anche se non abbiamo sfoderato la nostra migliore prestazione, siamo riusciti a vincere grazie alla voglia di fare risultato messa in acqua” commenta Gabriele Benvenuto “Sono molto contento per il mio primo gol, ma ora si pensa subito a sabato che ci aspetta una partita difficile contro una squadra ben organizzata che occupa i piani alti della classifica”