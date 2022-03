Lettere/ "Al molo manca ancora una protezione" - LevanteNews

Da Walter Roffia

Mi sembra che al molo di Recco sia rimasto tutto invariato nonostante i vari incidenti di persone che travolte da onde anomale finiscano gravemente ferite per poi finire all’ospedale. Vorrei sapere ci sono progetti per mettere in sicurezza i moli o si sta aspettando che ci scappi il morto? Non si possono mettere delle ringhiere?​ Ho sentito che stanno utilizzando al posto dell’acciaio la vetro resina per fare il cemento armato addirittura utilizzando la sabbia e l’acqua di mare per fare l’impasto perché non fa ruggine e non si degradano le opere durando molto di più del cemento armato classico. Sarebbe l’ideale fare ringhiere di vetro resina in luoghi come il molo a contatto continuo con il mare e metterlo così finalmente in sicurezza,o qualsiasi altro sistema ben venga per non far passare brutte esperienze a cittadini e turisti.