Cogorno: i pazienti del dottor Prato presi in carico dal collega BessarioneO - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Asl-4

A seguito della cessazione del dottor Renzo Prato, quale medico di medicina generale convenzionato per il Comune di Cogorno, con la presente si comunica che, a far data dal 01/04/2022 e in attesa delle procedure per la copertura della zona carente, gli assistiti del dott. Prato saranno presi in carico automaticamente dal dott. Favio Leonardo Bessarione: cell. 3516626041, Tel. Segreteria: 3715635172, che opererà nei due studi:

– Via Lima, 3 – Cogorno, con i seguenti orari:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 9,00 -12,00 su appuntamento

Martedì, Giovedì: 15,00-17,00 su appuntamento

– Via Martiri della Liberazione, 129/1 – Chiavari, con i seguenti orari:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 15,00-17,00 su appuntamento.

L’ufficio Medicina di Base di Chiavari (Tel. 0185/329420) sarà a disposizione per ulteriori chiarimenti.