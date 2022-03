Chiavari: "Tigullio Possibile", raccolta firme legge "Salario Minimo" - LevanteNews

Da “Tigullio Possibile”

Sabato 19 Marzo 2022 dalle ore 10:30 a Chiavari in P.zza Matteotti al presidio di “Tigullio Possibile” si potrà personalmente sottoscrivere la Proposta di Legge sul “Salario Minimo”.

In Italia la percentuale di lavoratori a rischio povertà è pari all’11,8%, superiore anche alla Bulgaria.

Dall’analisi delle retribuzioni contrattuali riferite ai settantatré contratti nazionali che sono monitorati mensilmente dall’ISTAT e che sono relative a circa 12,4 milioni di dipendenti, emerge uno scenario di lavoro povero con salari bassi. Lo confermano molti giovani lavoratori e lavoratrici obbligati a contratti in nero o sottopagati, di cui Possibile ha raccolto le testimonianze sui propri canali social.

La legge sul Salario Minimo vige in 21 Paesi UE, ma l’Italia figura ancora tra gli unici cinque Paesi europei in cui non esiste e la cui introduzione è stata anche cancellata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questa proposta di legge di iniziativa popolare, consultabile su www.possibile.com/salariominimo, ha lo scopo di rimettere al centro del dibattito parlamentare la questione della giusta retribuzione e lo fa recuperando il meglio della trattazione in materia di salario minimo legale sinora raccolta dalle audizioni parlamentari e dalle proposte ivi presentate.

Da pochi giorni è possibile anche sottoscrivere la Proposta di Legge online sul sito www.possibile.com/salariominimo

Johanna Caminati Engstrom – Alessandro Pasquetti

Portavoci Comitato “Tigullio Possibile“