Chiavari: posteggio via Gastaldi, partiti i lavori di sistemazione - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Sono iniziati questa mattina gli interventi di manutenzione straordinaria del parcheggio attiguo al campo sportivo di via Gastaldi, per un importo complessivo di circa 75 mila euro.

“La prima fase dei lavori riguarderà specifiche operazioni di drenaggio e regimentazione delle acque piovane, grazie all’installazione di apposite tubazioni per evitare la formazione di pozze localizzate. Verrà momentaneamente chiuso (fino a giovedì 24 marzo) l’ingresso da via Gastaldi e le auto potranno accedere ed uscire solo da viale Kasman. La seconda fase degli interventi riprenderà ad aprile e riguarderà la sistemazione e il ripristino del fondo con pietrisco ripulito e compattato con opportune operazioni di rullatura – spiega il consigliere Paolo Garibaldi durante il sopralluogo effettuato questa mattina – L’area parcheggio diventerà così maggiormente fruibile dai cittadini”.